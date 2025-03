Quotidiano.net - Indice Asia ai massimi da novembre: Federal Reserve apre a tagli dei tassi

Dopo che laha segnalato di avere ancora spazio perare idi interesse nel corso dell'anno, perché l'eventuale aumento dell'inflazione dovuto ai dazi sarà breve, l'di riferimento dell'è salito al livello più alto dall'inizio di, grazie al rialzo di Taiwan (+1,9%), Australia (+1,16%) e Corea del Sud (+0,3%), senza Tokyo chiusa per festività. Le azioni cinesi hanno contrastato il trend positivo, con Hong Kong che sta perdendo il 2,33%, Shanghai che ha lasciato sul terreno lo 0,5% e lo Shenzen lo 0,6 per cento, sotto il peso delle prese di profitto che hanno sferzato i titoli tecnologici. "Il rapporto rischio-rendimento per la Cina sembra leggermente meno ragionevole" commenta un analista di Ubs Global Wealth Management a Singapore.