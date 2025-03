Abruzzo24ore.tv - Indagini sulla Morte di Andrea Prospero: Interrogatorio di Garanzia per il Giovane Ai Domiciliari

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Perugia - Ilromano accusato di induzione al suicidio comparirà in tribunale il 21 marzo. Leproseguono, tra dubbi e rivelazioni legate ai dispositivi elettronici. Il caso delladello studente universitariocontinua a far discutere, con nuovi sviluppi che coinvolgono un diciottenne romano agli arrestiper induzione o aiuto al suicidio. Il, accusato di aver avuto un ruolo nel tragico destino del ragazzo di Lanciano, è al centro di un’indagine che sta mettendo in luce dettagli importanti. Secondo quanto riportato dal suo avvocato, Alessandro Ricci, ilè molto provato dalla situazione che lo sta travolgendo e da ciò che sta accadendo attorno a lui. La prossima tappa del procedimento legale è fissata per venerdì 21 marzo, quando il diciottenne dovrà comparire davanti al GIP di Perugia per undi