Ilfattoquotidiano.it - Indagine su statistiche truccate nella Serie A di basket, Scafati allontana 3 collaboratori: “Ma noi estranei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è l’ombra delle, forse per una vicenda di scommesse, dietro il terremoto che sta scuotendo laA di. E ora c’è un club che rende noto di averto tre. Tutt’altro che una coincidenza. Dopo che la Procura della Fip ha reso noto di aver aperto un’per verificare “la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazionidi alcune partite, adesso la Givovaannuncia di averto i dueaddetti alla rilevazione dellee il proprio responsabile della comunicazione.In sostanza, ledelle partite interne disarebbero risultate, dopo unadi verifiche, alterate da un soggetto non tesserato ma che potrebbe averlo fatto a livello personale per altri fini. Per La Gazzetta dello Sport sorge l‘ipotesi scommesse e il noto programma tv Le Iene ha ricevuto una soffiata sul comportamento anomalo di questa persona.