Incontro e via libera | ecco il ritorno di Allegri

Leggi su Sportface.it

Un anno sabbatico, lontano dai riflettori e dai campi, ma Massimilianoè tutt’altro che fuori dai giochi. Dopo l’addio burrascoso alla Juventus nell’estate 2024, il tecnico livornese si è preso tempo per ricaricare le batterie, osservare e riflettere.Anche se non c’è stata panchina per lui in questa stagione, il suo nome è stato costantemente sul taccuino dei dirigenti italiani, tanto che si era perfino parlato – mai confermato – di un suo possibile approdo alla Roma per il post Ranieri, voce poi evaporata senza sviluppi concreti. Il prossimo anno però, potrebbe segnare ildel tecnico toscano sulla scena italiana. Non è certo un segreto che in Serie A ci sono panchine destinate a cambiare: si va dalla stessa Juventus, dove la posizione dell’attuale allenatore non è salda, fino al Milan, passando per la già citata Roma, il Napoli di Conte e addirittura di una Atalanta che potrebbe voltare pagina.