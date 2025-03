Calciomercato.it - Incontro con Maldini e nuovo allenatore: Furlani si è preso il Milan, le ultime

DalDirettore sportivo al sostituto di Conceicao, lesul futuro dei rossoneri nella nuova puntata diZonePuntata ricchissima quella diZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Focus a 360° gradi sui rossoneri, dache si èilall’indimenticato Paolopassando per Allegri, Conte, Paratici e tanto, tanto mercato.conribalta il, le– Calciomercato.itOspite stavolta Antonello Gioia, collega del ‘Corriere dello Sport’ e vicino all’ambiente rossonero.Conceicao andrà via“Il destino di Conceicao è già segnato – esordisce Gioia – L’unica percentuale, per me non supera il 10, è se dovesse vincere Coppa Italia e arrivare quarto. Con ilds la volontà sarà di iniziare un progetto tecnico con un suo