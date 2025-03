Lanazione.it - Incontri formativi per il turismo a Pisa: successo con oltre 100 persone presenti

, 19 marzo 2025 -100, tra residenti e operatori turistici, hanno partecipato, all’auditorium Toniolo dell’Opera del Duomo, al secondo dei quatto appuntamentiorganizzati dall’assessorato aldel Comune diper accrescere consapevolezza rispetto al sito Unesco di piazza Duomo e per condividere il significato di “bene riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. L’incontro dal titolo “Piazza del Duomo: una porta aperta alla città” è stato organizzato in collaborazione con l’Opera della Primazialena. Dopo gli interventi dell’assessore alPaolo Pesciatini e di Donatella De Bonolis dell’Opera della Primazialena, è seguito l’intervento della professoressa Gabriella Garzella, dal titolo “La Piazza del Duomo nel tessuto urbano cittadino: alla scoperta dei segni di un lontano passato”, e la visita alla scoperta, in loco, del patrimonio del Camposanto e del museo delle Sinopie, guidati dai restauratori dell’Opera della Primazialena, Umberto Brogi e Chiara Di Marco.