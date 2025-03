Lanazione.it - Inclusivo e diffuso: parte il progetto del Museo di Cascina

(PI), 20 marzo 2025 – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 marzo, alle 18 alla Biblioteca Comunale, sarà presentato alla cittadinanza ildi”. Ilsi prefigge di valorizzare e collegare digitalmente il patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio, rendendolo accessibile a tutti, a prescindere dalle loro proprie capacità fisiche o sensoriali. Questo obiettivo ambizioso sarà raggiunto tramite l’ausilio della tecnologia, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Saranno installati totem e targhe informative, nei punti strategici della città, per migliorare ulteriormente l’accessibilità. Ilinclude anche attività di sensibilizzazione, come conferenze e momenti di formazione, rivolte in particolare ai giovani, per promuovere un atteggiamentoverso le persone con disabilità.