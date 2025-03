Ilgiorno.it - Incidente in Val Trompia, violento schianto frontale tra due auto: uomo in gravissime condizioni

PEZZAZE – Unè rimasto gravemente ferito a seguito di unstradale avvenuto giovedì mattina poco prima delle 9 a Pezzaze, in provincia di Brescia. Losi è verificato sulla Provinciale 345 e, oltre all’, sono rimaste ferite anche altre due persone, ma non in modo grave. I coinvolti sono undi 70 anni, una donna di 76 e un altrodi 77. Secondo la prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri di Gardone Val, i veicoli si sono scontrati frontalmente. Non è ancora nota la causa, anche se presumibilmente uno dei due veicoli ha invaso la corsia dell’altro. La centrale del numero unico per le emergenze 112 ha inviato sul posto quattro ambulanze. Il ferito più grave è stato condotto agli Spedali Civili di Brescia. Gli altri due a Gardone Vale alla clinica Poliambulanza.