Ilgiorno.it - Incidente in Val Trompia, guida in stato di ebbrezza e si schianta contro un’altra auto: uomo in gravissime condizioni

PEZZAZE – Unè rimasto gravemente ferito a seguito di unstradale avvenuto giovedì mattina poco prima delle 9 a Pezzaze, in provincia di Brescia. Lo schianto si è verificato sulla Provinciale 345 e, oltre all’, sono rimaste ferite anche altre due persone, ma non in modo grave. I coinvolti sono undi 71 anni, una donna di 76 e un altrodi 77 (non è chiaro, la momento, chi sia il ferito grave). Secondo la prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri di Gardone Val, i veicoli si sono scontrati frontalmente. A provocare l’sarebbe stata l’va dal settantunenne: questa avrebbe invaso la corsia opposta e colpito l’altra. Dal primo esame effettuato sul posto, il settantunenne risultava indi. Il dato dovrà essere confermato dalle analisi ospedaliere.