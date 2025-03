Thesocialpost.it - Incidente in A14 a Montemarciano, furgone contro tir: un morto e un ferito gravissimo

Leggi su Thesocialpost.it

Intervento in corso dei soccorsi lungo l’autostrada, dove il 118 è giunto rapidamente con l’eliambulanza e la Croce Gialla di Falconara, supportati dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale. L’si è verificato lungo la carreggiata in direzione Pescara, tra i caselli die Ancona Nord, nei pressi dell’area di servizio Esino Ovest.Le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale, causando notevoli disagi alla circolazione. Il traffico ha subito un blocco completo fino al termine degli interventi, con code che hanno raggiunto circa un chilometro in direzione sud. Anche nella corsia opposta, verso nord, si sono verificati rallentamenti a causa degli automobilisti che rallentavano per osservare la scena.