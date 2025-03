Incidente choc terribile schianto in autostrada Un morto e feriti soccorsi sul posto e circolazione bloccata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Bruttonella mattinata di oggi, giovedì 20 marzo, sull’auostrada. Il sinistro è avvenuto sull’A14 e ha coinvolto un furgone e un autocarro. Il bilancio è grave: si parla di une un ferito gravissimo.Sul, intorno alle 10:00, sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di Senigallia si è recata al km 210 in direzione sud e, grazie alle attrezzature specifiche per il soccorso stradale, ha estratto i passeggeri del furgone, affidandoli alle cure del personale del 118.Leggi anche: Maxi tamponamento: l’autista dell’autobus ha un malore, decine di auto coinvolteL’impatto tremendo: foto e videoNon sono ancora chiare le ragioni del sinistro avvenuto in mattinata sull’A14, al km 210 in direzione sud. Ma le immagini e il video forniti dai vigili del fuoco danno l’idea della gravità dell’