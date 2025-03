Ilgiorno.it - Incidente a Trescore Balneario, investita da un furgone e schiacciata contro un muro

(Bergamo) –stradale, oggi poco prima delle 14, in via Antonio Pasinetti a, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), una donna di 55 anni è statada uned è rimastatra il veicolo e un. Ma la dinamica e le cause di quanto accaduto sono ancora tutte da chiarire. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’automedica e un’ambulanza: la 55enne ha riportato un trauma cranico, un all’addome e a un arto inferiore. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri.