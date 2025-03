Torinotoday.it - Incidente a Sant'Antonino di Susa: scontro fra due auto all'incrocio, tre feriti

Leggi su Torinotoday.it

Unè avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 20 marzo 2025, all'tra la statale 25 del Moncenisio e via Roma adi. Si è trattato dellofra dueche ha provocato tre, tutti non gravi e trasportati in ambulanza all'ospedale di Rivoli.