Incidente a Milano, scontro tra moto e automedica in emergenza: ferito un 51enne

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di giovedì 20 marzo a, dove si è verificato un violentostradale in viale Abruzzi. Coinvolti nello schianto unciclista di 51 anni e un’del 118, che pare fosse in servizio d’, con sirene e lampeggianti attivi.Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia regionale diurgenza (Areu), l’impatto è avvenuto intorno alle 14:00. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione sembra che il mezzo di soccorso stesse raggiungendo un intervento urgente quando ha urtato la, in circostanze ancora da chiarire.Codice rosso iniziale, poi il sollievo: condizioni meno gravi del previstoL’impatto è stato devastante, tanto da far temere il peggio. La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato sul posto tre ambulanze e un’altra, attivando il codice rosso.