Ilgiorno.it - Incidente a Cisano Bergamasco, Fabrizio Duca muore a 36 anni in un frontale contro un camion

Bergamo –tra un’auto e unnel territorio di, lungo la Sp 639, che collegaa Calolziocorte, Monte Marenzo e Lecco. Nell’impatto ha perso la vita, 36, idraulico, residente a, che era alla guida dell’auto. In quel momento viaggiava da Calolzio diretto a. È successo poco prima delle 16 nella zona tra la rotonda di Bisone e il centro di. Nell’affrontare una curva l’automobilista si è trovato davanti unspagnolo che, dalle prime informazioni, sembra stesse superando un furgoncino. Lo sè stato inevitabile e particolarmente violento. La vettura è andata a sbattereil guard rail e per il 36enne non c’è stato nulla da fare. Resta da chiarire la causa dell’: sul posto per la ricostruzione della dinamica e i rilievi di legge presente una pattuglia della polizia stradale di Bergamo, coadiuvata dai carabinieri.