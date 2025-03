Thesocialpost.it - Incidente a Cisano Bergamasco, Fabrizio Duca muore a 36 anni in un frontale contro un camion

– Una giornata di lavoro si era appena conclusa e stava tornando a casa, ignaro che dietro quella curva il destino avrebbe segnato per sempre la sua vita., 36, conosceva bene quella strada. Mercoledì 19 marzo, nel tardo pomeriggio, il tragicosulla Statale per Lecco, tra la frazione Bisone e il centro del paese, gli è costato la vita.Secondo la ricostruzione della Polizia stradale di Treviglio, intorno alle 16 uncon targa spagnola diretto a Calolziocorte avrebbe tentato di superare un furgoncino proprio mentre l’auto disopraggiungeva dalla curva. L’impattoè stato inevitabile, e la vettura del 36enne è stata scaraventatail guardrail.L’elisoccorso, partito da Bergamo, è atterrato nella valletta accanto alla carreggiata in pochi minuti, ma pernon c’era più nulla da fare.