Milanotoday.it - Inchieste urbanistica a Milano, le 'famiglie sospese' incontrano il sindaco

Leggi su Milanotoday.it

Due ore di incontro tra ildi, Beppe Sala, e gli esponenti di ', vite in attesa', comitato che rappresenta circa 1.600che hanno acquistato casa in città, ma che non riescono a entrarne in possesso a causa dei cantieri bloccati dalle