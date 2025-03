Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, cantiere a Brera: “Pratica del 1828”

Nuovi sviluppi nell’sull’della Procura della Repubblica di, questa volta relativi al. Sull’area di via Anfiteatro 7 adove è in corso l’intervento immobiliare ‘UNICO-’ dei costruttori Rusconi, sottodella Procura per abusi edilizi e falsi in atto pubblico, dovevano sorgere “case popolari”. Non sono state violate le leggi sui volumi dei nuovi immobili come dimostrerebbero le “pratiche edilizie dele del 1934”, come si legge in una sentenza del Consiglio di Stato che l’architetto Marco Emilio Cerri, progettista ed ex membro della commissione paesaggio diindagato per vari reati edilizi, ha depositato mercoledì al gip Mattia Fiorentini durante il suo interrogatorio preventivo, nell’che ha portato all’arresto dell’ex dirigente Giovanni Oggioni per corruzione e depistaggio.