Anteprima24.it - Inchiesta Alfieri, nuovo rinvio. Il primo aprile Borrelli all’antimafia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarà ascoltato in audizione dalla commissione parlamentare diantimafia il prossimo 1il capo della procura di Salerno, Giuseppechiamato a conferire sul sistema Cilento ed il caso di Franco.La notizia arriva lo stesso giorno nel quale si è svolta una nuova tappa nell’ambito dell’sui presunti appalti truccati che vedono ai domiciliari l’ex presidente della provincia di Salerno ed anche ex sindaco di Capaccio Paestum insieme alla sorella Elvira, l’ex capo staff Andrea Campanile, del funzionario comunale funzionarioCarmine Greco ed i vertici della Dervit. Questa mattina il giudice Donatella Mancini ha deciso per unal 24, al termine di un’udienza durata appena mezz’ora. Si attendono le motivazioni della Corte di cassazione che si è pronunciata lo scorso 14 febbraio.