Incendio visibile a chilometri di distanza: densa e alta colonna di fumo nero

Un vastoha interessato un magazzino di frutta appartenente a un’azienda agricola a Lasa, in Alto Adige, generando unadidi.L’allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, giovedì 20 marzo, mobilitando numerose squadre dei vigili del fuoco locali, accorse rapidamente per cercare di arginare le fiamme. L’operazione di spegnimento è ancora in corso e, data l’ampiezza del rogo, richiederà un considerevole impiego di mezzi e uomini per contenere i danni e mettere in sicurezza la zona.Le autorità stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono ancora note le cause che hanno scatenato l’.L'articolodidiproviene da The Social Post.