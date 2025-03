Ilgiorno.it - Incendio in via Salemi a Milano, a fuoco baracche e orti: vigili del fuoco in azione

Leggi su Ilgiorno.it

, 20 marzo 2025 – Un altroè divampato, oggi, a. Dopo il rogo all’Ortomercato, verso l’1 della notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 15, in via, quartiere Comasina, periferia a nord di, sono andate in fumo duecon annessiper una superficie complessiva di circa 60 mq. Immediato l’intervento delle squadre del Comando dideidelche hanno prontamente spento il rogo e messo in sicurezza l'area che è attigua al Centro Spvo ‘Promotion’ risultato non compromesso dalle fiamme. Nessun ferito o persona coinvolta. Da chiarire le cause dell’