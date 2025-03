Dayitalianews.com - Incendio devastante all’Ortomercato di Milano: distrutti tre capannoni

Un violentoha colpito l’Ortomercato dinella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, provocando ingenti danni a una parte della struttura.Le fiamme avvolgono l’OrtomercatoErano le 1:02 di notte quando una chiamata di emergenza ha segnalato il rogo scoppiato al mercato ortofrutticolo di via Cesare Lombroso. Le fiamme si sono rapidamente propagate, coinvolgendo treadiacenti. I primi vigili del fuoco sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti e, nel corso della notte, il numero delle squadre impegnate nello spegnimento dell’è salito a quindici. L’obiettivo era fermare il fuoco prima che potesse estendersi ulteriormente, mettendo a rischio anche le strutture vicine, tra cui un distributore di benzina e un autolavaggio.Il crollo del tetto e il lavoro incessante dei soccorritoriLe fiamme hanno divorato numerosi bancali in legno utilizzati per lo stoccaggio della frutta e hanno danneggiato diverse celle frigorifere.