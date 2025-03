Quotidiano.net - Incendio all'Ortomercato di Milano: Vigili del fuoco contengono le fiamme, danni ingenti

Leggi su Quotidiano.net

Unè scoppiato, nella notte tra mercoledì e giovedì, nella vasta area dell'di. Al momento non risultano feriti. Lesono state contenute dalle numerose squadre dei Vvf intervenute. Un'alta nube di fumo si è levata, visibile da gran parte della città. Scongiurati anche eventuali problemi di contaminazione dell'aria. Lehanno interessato oltre 2.500 metri quadrati di, e si sono sviluppate a partire da pochi minuti prima dell'una in un'area di stoccaggio di un'impresa ortofrutticola, estendendosi a tre capannoni, di cui sono parzialmente crollate le coperture. Secondo Vdf e Polizia Locale, si tratterebbe di, prevalentemente tra via Vismara e via Lombroso. Sul posto per contenere le, sono giunti nel corso delle ore 15 squadre di pompieri, oltre a cinque ambulanze del 118 in prevenzione e ai Carabinieri, che hanno preso in carico le indagini sull'accaduto.