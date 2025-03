Quotidiano.net - Incendio all'Ortomercato di Milano: ipotesi dolosa al vaglio delle autorità

Non si esclude l'nelle primissime valutazioni sull'che nella notte tra mercoledì e giovedì ha interessato l'di, e che ha provocato ingenti danni ma per fortuna senza coinvolgere persone e senza creare timori per la salute pubblica. Al lavoro sul caso ci sono i tecnici del Comando provinciale dei Vigili del fuoco die i Carabinieri, che hanno in carico le indagini. L'ha riguardato tre capannoni, di cui sono crollati parzialmente i tetti. L'allarme, pochi minuti prima dell'una è stato dato da alcuni operai e addetti, che si trovavano proprio nell'area di stoccaggio di un'azienda privata, al lavoro su alcuni bancali con un muletto. Il punto, però, non vedrebbe la presenza di bombole, impianti elettrici o altro che abbia potuto creare un innesco.