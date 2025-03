Ilgiorno.it - Incarico per la perizia sull’ex provveditore. Se ne occuperà la psichiatra Botti

La dottoressa Rossanadi Seregno,, psicoterapeuta e criminologa ha accettato di occuparsi dellapsichiatricaagli studi Fabio Molinari. Ieri in Tribunale l’udienza di conferma dell’che vedrà quindi la professionista alle prese con la massiccia documentazione medica prodotta dal legale del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, documentazione volta a dimostrare la sua non totale capacità di intendere e volere all’epoca dei fatti di cui è accusato, in ragione di gravi disturbi narcisistici di cui soffrirebbe e che sarebbero alla base anche dei numerosi comportamenti discutibili - per usare un eufemismo - del Molinari. L’imputato ha nominato come perito loMario Ballantini, mentre l’avvocato di parte civile Valeria Morales Sosa il dottor Maurizio Robustelli Della Cuna, medico legale.