In viaggio tra le bellezze e i sapori della Normandia

Chi visita laper la prima volta potrebbe farlo con il sole, per vedere la luce che si riflette sulle bianche falesie di Étretat, e gioca con il blu del mare calmo, e tutto il mondo sembra in pace. Oppure potrebbe arrivare davanti all’Oceano quando il temporale si avvicina, e i gabbiani volano bassi lambendo le barche a Port-en-Bessin, e l’aria si riempie del respiro dell’Atlantico. Ancora, potrebbe scegliere una giornata ventosa, tra le nuvole che si rincorrono bianche nel cielo azzurro e l’erba verdissima che si china sotto il soffio delle raffiche. In ogni caso, il primo impatto con il paesaggioè qualcosa che non si dimenticherà mai. Ma non sono solo lenatura a rendere questa terra una delle più amate mete per chi visita la Francia.Il cuore verdeLe architetture e le suggestioni del passato vivono nelle cittadine dell’entroterra: i bianchi muretti a secco e le sinuose vie che attraversano una campagna splendente di prati vellutati sono lo sfondo che abbraccia i suggestivi centri storici, dove perdersi tra case a graticcio e imponenti cattedrali gotiche.