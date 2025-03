Gqitalia.it - In The White Lotus 3 gli orologi della famiglia Ratliff ci dicono chi comanda veramente

Nella seconda stagione di The, quando Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, viene uccisa, sono in molti a dubitare sulla capacità di Mikedi mantenere senza di lei lo stesso livello di umorismo (“Questi gay stanno cercando di uccidermi!”), le trame folli e l'energia bizzarra . Ma, dopo cinque episoditerza stagione, il pubblico è ancora più affascinato (e sconvolto) che mai.Anche se con i loro ruoli catturano l'attenzione, Walton Goggins e Aimee Lou Wood cedono il palcoscenico, man mano che la trama si addensa, alla. Interpretata da un cast stellare che include Jason Isaacs, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola e Sarah Catherine Hook, questaincarna l'essenza di un disordine davvero perturbante. Sotto il loro tetto si consumano tensioni sessuali tra fratelli che mettono a disagio, un'arroganza radicata sempre in grado di sconfinare nello snobismo e un tratto distintivo: l'incapacità di rapportarsi con il personale di un hotel in modo adeguato.