In punto di morte dona gli organi E salva la vita di quattro persone

Lazione multiorgano da un paziente di 56 anni ha permesso dire la. Era stato proprio il 56enne, deceduto del reparto Rianimazione dell’ospedale Santa Maria, a esprimere indila volontà dire gli. Oralo ringrazieranno per tutta la loro vità. "La generosità del paziente – sottolinea l’azienda ospedaliera Santa Maria – ha permesso, dopo la valutazione di idoneità, il prelievo di cuore, fegato e reni, grazie a una valutazione approfondita da parte del team medico. Il coordinamento delle operazioni è stato curato dalla dottoressa Viola Marsiliani, coordinatore locale per lazione e trapianti, insieme all’equipe infermieristica del coordinamento e della Rianimazione, che ha lavorato in sinergia con i servizi di Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia Patologica, Cardiologia, Medicina Legale, Neurofisiologia e l’equipe di Sala Operatoria.