In Lombardia A2A ha prodotto il 50% di energia con fonti rinnovabili | è la prima volta nella storia

Milano – Per la, l’azienda A2A, cioè la principale società di distribuzione dell’in, haquasi il 50 per cento dell’tramite. In totale, ha spiegato l’amministratore delegato Renato Mazzoncini, nel 2024 sono stati prodotti 6,9 Terawattora ditramitepulite. “Ci auguriamo che questo possa essere l’anno in cui superiamo il 50 per cento”, ha aggiunto il dirigente, spiegando però che tutto “dipenderà dal meteo e dalla neve che ci sarà nelle prossime settimane”. L’rinnovabile, ha spiegato, è condizionata “da quanta neve cadrà nelle prossime settimane” perché “stare sopra o sotto 50% dipende dalla volatilità dell’idroelettrico”. L’azienda aveva promesso un anno fa di “azzerare il carbone” e ha dichiarato che sta “accelerando per realizzare nuovi impianti.