In Italia cresce la felicità, ma il divario generazionale si allarga

Sì, siamo più felici dell’anno scorso. Ma non ancora abbastanza e soprattutto non lo sono i giovani. Nella Giornata Mondiale della, che si celebra ogni anno il 20 marzo, è tempo di bilanci: quanto sono felici glini? Non siamo come il Bhutan, si misura il benessere del Paese in base allaInterna Lorda, ma i dati ci sono anche da noi e sono ambivalenti: più felici rispetto allo scorso anno, ma con ancora molte ombre, soprattutto tra i più giovani e le persone di mezza età. E le cause principali sono, in gran parte, nelle difficoltà economiche e nell’instabilità lavorativa.Secondo l’ultima edizione dell’Ipsos Happiness Index, un’indagine condotta in 30 Paesi, il 65% deglini si dichiara felice, un dato in aumento del 7% rispetto al 2024. Ma restiamo nella parte bassa della classifica internazionale, al ventiquattresimo posto su trenta.