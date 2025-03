Bergamonews.it - In difesa della biodiversità urbana: sfalcio differenziato su 200mila metri quadri e 56 aree verdi

Bergamo. Salvaguardare l’ecosistema e la. È questo l’obiettivo che si pone il comune di Bergamo attraverso l’ampliamento del progetto di. Lo scopo è promuovere una gestione più sostenibile del verde pubblico, già avviata nel 2023, e che ora si avvia verso una fase successiva coinvolgendo 56, per un totale di quasimq con un incremento del 202% rispetto al 2024.Loè un approccio innovativo, che permette alla vegetazione di svilupparsi in modo più naturale e di offrire riparo e nutrimenti a insetti impollinatori, piccoli mammiferi e uccelli nidificanti a terra.Il progetto è coordinato dall’Assessorato alla transizione ecologica, ambiente e verde, in collaborazione con la Flora alpina bergamasca, che ha fornito supporto scientifico nella selezione delleda gestire con