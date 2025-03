Ilrestodelcarlino.it - In arrivo cinque fontanelle. La prima zampilla in via Gandhi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel territorio di Vignola saranno installatenuovedi acqua potabile. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "Si tratta di "Acqua in bocca", il progetto proposto dagli studenti del Levi e che aveva ottenuto il maggior numero dei consensi nell’ambito del Bilancio partecipativo 2023. Unafontana è già stata installata presso l’area fitness di via, a fianco del Marco Polo. Entro la metà del mese di aprile verranno installate le altre: una sulla ciclabile di via Caselline, all’altezza di via Fratelli Cervi; una nel parcheggio della stazione ferroviaria su via Nazario Sauro; un’altra presso la stazione delle corriere, in corrispondenza con l’ingresso del sottopassaggio; infine, l’ultima sarà installata nel parco di via Ungaretti. La riqualificazione dell’area fitness di viaera invece il progetto che si era classificato al secondo posto nel gradimento dei vignolesi.