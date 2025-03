Anteprima24.it - Imprese e performance, Irpinia fanalino di coda della Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNella classifica Stelle del Sud 2025, il rapporto del Sole 24 Ore e dell’istituto di ricerche di mercato Statista sulle 200 aziende del Mezzogiorno che hanno ottenuto i migliori risultati economici, rientrano anche 3irpine. Un dato che non solo incoraggia chi ottiene risultati positivi grazie a strategie vincenti, ma che dovrebbe anche indurre le istituzioni ad una riflessione critica». Così Giuseppe Marinelli, presidente provincialeConfesercenti di Avellino.«Il rapporto – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – valuta ledelle, attraverso l’analisi dei dati sulla crescita dei ricavi, del numero dei dipendenti e delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel triennio 2020/2023.Anche se vengono prese in esame soltanto le aziende che presentano la propria candidatura, corredata da documentazione, il quadro che emerge appare significativo per una ricognizione complessiva sull’economia del territorio e nel caso specifico offre una conferma sulle difficoltà strutturali che la provincia di Avellino, al pari di altre, registra, a fronte però di territori del Mezzogiorno nei quali emergono segnali in controtendenza, decisamente positivi.