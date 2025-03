Sololaroma.it - “Impianto Sportivo Carlo Mazzone”: i presidenti dell’Alba Roma ai nostri microfoni

Leggi su Sololaroma.it

è stato un padre calcistico per un’intera generazione e un nonno per la successiva, ma il suo ricordo e i suoi valori continueranno a ispirare anche i giovani del futuro. Ieri, 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà e in quello che sarebbe stato il suo 88° compleanno, è stato inaugurato il primo centroa lui intitolato.Appena un anno fa, l’di Bravetta, in via dei Capasso, rischiava la chiusura. Oggi, grazie all’impegno del Municipio XII, ha una nuova vita. La gestione per il primo anno è stata affidata, tramite un bando ponte, all’Alba1907, storica società erede del sodalizio che contribuì alla fondazione dell’ASnel 1927. Il campo è stato rinnovato con un manto sintetico da 42 mm, spogliatoi modernizzati e tribune accessibili a tutti. Inoltre, sarà messo a disposizione delle scuole del quartiere per eventi e attività sportive che coinvolgeranno la comunità.