Imparare la lingua e formarsi | come scegliere la meta e cosa portare i consigli di Woleex

Il viaggio è sinonimo di crescita, un’esperienza che arricchisce e apre la mente. A confermarlo sono i 357.000 giovani italiani che tra il 2014 e il 2024 hanno trascorso un semestre all’estero grazie al programma Erasmus+. Il boom c’è stato nel 2022 quando, complice la fine delle restrizioni causate dalla pandemia, quasi 44.000 studenti italiani hanno deciso di partire per un’avventura internazionale.Per rispondere alla crescente domanda di percorsi interculturali in grado di offrire opportunità formative senza frontiere,, la giovane realtà di FMTS Group che propone nuovi modelli di apprendimento della, ha ideato e realizzato i suoi primi Summer Camp intra Inghilterra, Malta e Irlanda. Ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni trascorreranno una settimana tra giugno e luglio in uno dei tre campus, immersi nella cultura locale con insegnanti madree anche con la presenza di un accompagnatore italiano per un soggiorno in sicurezza.