Immobile | Conte e Inzaghi sono due pazzi meticolosi e votati alla vittoria

Ciroè tornato oggi a Torre Annunziata per l’inaugurazione della sua Academy.: «due “”,»L’ex capitano della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport:«Togliamo di mano il telefono ai ragazzi, con una struttura così ti viene voglia di giocare». Ha commentato anche la lotta scudetto tra Napoli e Inter, parlando dei due allenatori che lui stesso ha incrociato nella sua carriera:«Ho avuto la fortuna di essere allenato sia dache dadue, due ‘’, due. Adesso stanno lottando finofine e lo faranno».Infine,ha dichiarato sulla Nazionale:«La maglia azzurra è stata sempre un’emozione. In Germania prima delle partite hanno sempre qualcosa da dire mafine vinciamo noi, soprattutto in casa loro.