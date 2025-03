Unlimitednews.it - Immigrazione, Fitto “Dati in calo, la strada è quella giusta”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna trovare il modo per rafforzare anche i rapporti, i legami con i Paesi terzi per cercare di strutturare una politica in grado di poter affrontare il tema dell’. Mi sembra, comunque, che inell’ultimo periodo si siano ridotti, un elemento che non è di conforto assoluto però è indicativo. Penso sia un segnale positivo: che lache si sta perseguendo è”. Così Raffaele, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, a margine del convegno “Crescere in Europa – Opportunità per lo sviluppo”, a Villa Igiea, a Palermo. xd6/vbo/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo