Panorama.it - Immigrazione clandestina: 72 denunce a Matera, bloccati 5.000 ingressi

Un giro di richieste false, aziende fantasma e documenti contraffatti. È quanto ha portato alla luce la Guardia di Finanza dial termine di un’indagine che ha coinvolto 72 persone, accusate di aver favorito l’ingresso illegale in Italia di migliaia di lavoratori extracomunitari.Secondo quanto emerso, i denunciati – tra cui imprenditori agricoli, gestori di centri di assistenza fiscale e intermediari – avrebbero messo in piedi un meccanismo rodato: attraverso l’uso di carte d’identità fasulle, dichiarazioni fiscali non veritiere e altra documentazione fittizia, riuscivano a presentare istanze fraudolente durante i “click day”, le giornate previste per inoltrare le richieste di assunzione di manodopera straniera.Il sistema è venuto a galla grazie a un incrocio di dati tra la piattaforma del Ministero dell’Interno e le banche dati in uso alla Guardia di Finanza, con il supporto della Prefettura di