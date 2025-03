Ilfattoquotidiano.it - Ilva venduta a Baku Steel, i sindacati: “Non accetteremo pacchi preconfenzionati”

L’imminente passaggio di mano dell’dalla gestione commissariale agli azeri dipreoccupa i. Pur mancando la fase di negoziazione, quanto trapelato finora sul piano proposto dai possibili compratori e accettato dalla triade di commissari nominati dal governo, non viene preso bene dai metalmeccanici dopo l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla scelta effettuata.“Prima dell’avvio della trattativa con gli azeri, diventa imprescindibile un incontro sindacale per conoscere i contenuti dell’offerta presentata e ritenuta migliore dai commissari e dal ministero delle Imprese, come abbiamo chiesto all’ultimo incontro a Palazzo Chigi”, dice il segretario generale della Uilm Rocco Palombella. “Non– avvisa –preconfezionati”.