Illusione Tonali, la Germania ribalta l'Italia nella ripresa. Portogallo e Francia ko

Si è conclusa questa giornata dedicata alla Nations League, che ha visto scendere in campo a San Siro, battuta in rimonta 2-1 dallanonostante una buona prova e che ora dovrà cercare la rimonta a Dortmund per conquistare l’accesso alle semifinali. Risultati un po’ a sorpresa quelli che sono maturati nelle altre tre sfide d’andata dei quarti di finale, con la Danimarca che batte 1-0 ile la brutta sconfitta anche per la corazzata, sconfitta 2-0 dalla Croazia. Pareggio tra Olanda e Spagna, con le Furie Rosse che trovano il 2-2 nel recupero.Italia-1-2: Kleindienst e Goretzka decisiviNel primo atto dei quarti di finale di Nations League èa partire forte ed a passare in vantaggio dopo soli 9 minuti conche conclude una grande azione con Barella che trova l’imbucata per Politano, che di prima mette al centro, dove Kean viene anticipato, ma il centrocampista del Newcastle ribadisce in rete.