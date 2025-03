Palermotoday.it - Illuminazione pubblica in via Trinacria... e fu notte!

Leggi su Palermotoday.it

Dopo "SOLO" 14 mesi di attesa, dopo "SOLO" 8 (otto sì) segnalazioni da residente in viaall'altezza del civico 52 vs Amg al numero verde dedicato e con relativi TT aperti in merito, dopo "SOLO" innumerevoli chiamate degli amministratori dei condomini vicini al punto luce.