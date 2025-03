Corrieretoscano.it - Il vincitore di Sanremo 2025 in concerto a Firenze

– Dopo aver trionfato al 75esimo Festival di, Olly arriva acon il suo tour La grande festa. Il giovane cantautore si esibirà al Teatro Cartiere Carrara in due serate, il 19 e 20 maggio.Olly, classe 2001, ha fatto il suo debutto aGiovani nel 2022 con il brano L’anima balla. La sua popolarità è cresciuta rapidamente grazie alla sua partecipazione al Festival di, dove ha gareggiato per la prima volta nel 2023 con il brano Polvere. Nel, ha vinto il festival con il suo brano balorda nostalgia. Il tutta vita tour– 2026, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, ha i biglietti già disponibili attraverso i consueti circuiti di vendita e prevendita. Per maggiori dettagli sui biglietti, consulta il link.Le altre date4 e 5 Ottobrea Genova, stadium genova8 Ottobrea Bologna, unipol arena10 Ottobrea Milano, unipol forum14 e 15 Ottobrea Roma, palazzo dello sport17 Ottobrea Napoli, palapartenope7 e 8 Marzo 2026 a Jesolo, palazzo del turismo10 e 11 Marzo 2026 a, Nelson Mandela Forum13 Marzo 2026 a Pesaro, vetrifrigo arena16 Marzo 2026 a Bologna, unipol arena18 Marzo 2026 a Torino, inalpi arena20 Marzo 2026 a Milano, unipol arena22 Marzo 2026 a Torino, inalpi arena25 e 26 Marzo 2026 a Roma, palazzo dello sport28 Marzo 2026 a Eboli, eboli/palasele30 Marzo 2026 a Bari, palaflorio