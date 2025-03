Movieplayer.it - Il Turco non sarà in streaming per sempre: fino a quando potrete guardare Can Yaman su Mediaset Infinity

Dopo il passaggio in TV su Canale 5, Il, la miniserie con Cane Greta Ferro, arriverà anche in streming su, ma in date ben precise. Ilha ora delle date ufficiali di messa in onda in chiaro - su Canale 5 il 27 e 28 marzo -, ma arriverà contemporaneamente anche in? A differenza di altri contenuti, infatti,in questo caso è solo uno dei distributori internazionali.disponibile IlinDopo il passaggio su Canale 5, la miniserie in costume con Cane Greta Ferro, arriverà anche in esclusiva su. Tutti e sei gli episodi saranno disponibili solo dal 29 marzo all'11 aprile 2025, gratuitamente. Un'occasione per poter vivere o rivivere ancora una volta la .