Veneziatoday.it - Il tram torna a regime, da sabato riparte anche la linea T1

Leggi su Veneziatoday.it

A quasi cinque mesi dall'interruzione del servizio su rotaia, le due linee deldel Comune di Veneziano pienamente operative. Giovedì mattina è ripartita laT2 che collega Mestre e Marghera, dopodomani è pronta are in funzionela tratta T1.Clicca qui per iscriverti.