Movieplayer.it - "Il Titanic non è mai affondato": l'assurda teoria complottista che ogni tanto torna a galla

Leggi su Movieplayer.it

Con il ritorno in TV di, riaffiora anche una vecchiasecondo cui il transatlantico britannico tristemente famoso in realtà non è maiin mezzo all'Oceano Atlantico. Seuna volta all'anno in TV, insieme al film (stasera su Canale 5 in prima serata) riprepotentemente alla ribalta anche unache afferma qualcosa di clamoroso. Il transatlantico britannico, celebre proprio per essere naufragato nelle gelide acque al largo di Terranova, non sarebbe mai. La, "nata" nel 1998 e circolata inizialmente solo su Reddit, poi amplificata da TikTok, afferma che nella notte del 15 aprile 1912 sarebbe affondata in effetti una nave, ma non si trattava del, bensì di una nave gemella. La guerre delle linee navali e un'assicurazione negata All'inizio del .