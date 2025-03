Ilnapolista.it - Il tempo di Hamsik a Napoli: una bandiera che non ha mai giurato amore, è rimasto e basta

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi: unache non ha mai, èTorino, 31 ottobre 2009. L’aria è densa di umidità, il fiato genera piccole nuvole di nebbia. La notte di Halloween è appena iniziata, ma dentro lo Stadio Olimpico non c’è nulla di festoso. Ci sono solo il frastuono delle curve, la tensione che è una corda tesa. La Juventus è avanti 2-0, la partita sembra finita. È la normalità delle cose: ilqui perde da ventuno anni. È un’abitudine, come il cielo che si fa buio ogni sera. Poi però qualcosa si incrina.Jesus Dátolo, che dalla panchina si è trasferito sul campo un minuto prima, prende il pallone sulla sinistra, alza la testa e lo mette dentro con la forza della disperazione. Una palla che attraversa l’area come un presagio. Lì, nel cuore della mischia, Mareksi materializza dal nulla.