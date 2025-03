Nerdpool.it - Il Team Tokido incoronato campione internazionale di Street Fighter 6

Durante una leggendaria prova di forza in diretta da Tokyo, Giappone, ilha prevalso durante i dieci round di gara ed è stato nominato vincitore del REJECT FIGHT NIGHT × Sajam Slam:6 International Championship! In una feroce battaglia per l’orgoglio nazionale, ilDiaphone e ilNephew, qualificatisi negli Stati Uniti, hanno gareggiato contro ilDaigo e ildi REJECT, una popolare organizzazione giapponese di esports professionali, nelle Grand Finals. Dopo mesi di allenamento e coaching, i migliori creator di entrambi i Paesi hanno messo in mostra le loro abilità e hanno combattuto per conquistare la vittoria in una battaglia leggendaria.Se ve lo siete perso, potete guardare lo streaming completo delle finali su Twitch.I fan presenti allo Shinjuku Somitomi Building hanno assistito alla storia: il, proveniente dal Giappone, ha sconfitto ilDiaphone, proveniente dagli Stati Uniti, in una combattuta battaglia nel loro territorio di origine, il Giappone.