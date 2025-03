Lettera43.it - Il Sole 24 Ore, i mal di pancia di Garrone e le ombre sulla governance futura

Mirja Cartia d’Asero, l’amministratrice delegata del24 Ore che con un enfatico post su Linkedin ha esaltato i risultati del suo mandato, lascia la casa editrice del quotidiano economico con in tasca un assegno da 1,4 milioni. Ma lascia anche dietro di sé uno strascico di polemiche e questioni aperte, in primis il mancato accantonamentorichiesta di 68 milioni di indennizzo portata avanti dalla Digit’ed di Francesco Canzonieri sul tema formazione, come raccontato da Lettera43. Un episodio che ha sollevato le critiche del collegio sindacale, sfociate in una lettera inviata alla Consob. Ma soprattutto il mal didel presidente, Edoardo, che si è chiamato fuori dalla maggioranza del consiglio di amministrazione che il 19 marzo ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024.