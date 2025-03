Dilei.it - Il Sogno, le pagelle: niente come la dialettica di Roberto Benigni, l’omaggio a Troisi (10+)

Leggi su Dilei.it

“Quello che siamo non si spiega”.ha pensato a Iluncollettivo. Ci ha guidati in punta di piedi dietro al suo ragionamento, dietro alle sue riflessioni, dietro a unche inizia da una parola: Europa. Ma è anche ildi un mondo dove non c’è spazio per l’odio, dove c’è rispetto. Un lungo monologo in cui non ci sono state pause, non ci sono stati stop: ladiè un regalo, che lui ha fatto a tutti noi, ricordandoci che ancora oggi la televisione è il mezzo più potente. Se usato nel modo giusto., ladi un maestro. Magistrale“Il pubblico italiano è il più allegro e generoso del mondo”. Guidare uno spettacolo da solo, sul palco, per ore, senza pause praticamente, non solo non è da tutti, ma forse sono proprio poche le persone nel mondo che possono davvero farcela.