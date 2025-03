Vanityfair.it - Il sogno di Roberto Benigni non è Imagine di John Lennon: la guerra può finire, non è un’utopia

Leggi su Vanityfair.it

La cosa dirompente del monologo Ildi, andato in onda il 19 marzo su Raiuno, non è semplicemente «la difesa dell'Europa Unita», non è una qualunquedi. È la sua capacità di ricordarci che lapuòe abbiamo già lo strumento per farlo